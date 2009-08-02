Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Ильичевец - Металлург З 2:1 (Касьян 49, Кашевский 55 - Тигарев 21)

Металлист - Карпаты 1:0 (Папа Гуйе 88)

Металлург Д - Закарпатье 4:1 (Мхитарян 30, Танаса 34, Годин 50, Мгуни 82 - Браила 89).

Напомним, что ранее были сыграны матчи

Ворскла - Шахтер 1:1 (Есин 74 - Рац 45)

Кривбасс - Динамо 1:3 (Бюлюкбаши 63 пен. - Еременко 18, Милевский 61, Ярмоленко 90).

Арсенал - Оболонь 4:1 (Мазилу 37, Жоземар 50, 54 оба - пен., Воробей 72 - Симоненко 16 авт.)

Заря - Днепр 0:1 (Селезнев 33)

Таврия - Черноморец 2:1 (Ковпак 9, Маркович 71 – Райчевич 90).

После трех туров не потеряло очков только киевское Динамо.

У Арсенала, Шахтера и Днепра - по 7 очков, у Металлиста, Ильичевца и Таврии - по 6, у Металлурга Д - 5, у Карпат и Ворсклы - по 4, у Металлурга 3 и Оболони - по 3. Один балл набрала Заря. Счет пуст у Закарпатья, Кривбасса и Черноморца.