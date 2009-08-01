Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:51, 01 августа 2009
Спорт
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Ворскла устояла против Шахтера

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Чемпионата Украины по футболу. Финальным аккордом стала ничья в Полтаве, где местная Ворскла принимала горняков. Матч ознаменовался также скандалом: тренер полтавчан Николай Павлов был удален судьей за слишком эмоциональное поведение.

Ворскла - Шахтер 1:1 (Есин 74 - Рац 45)

Кривбасс - Динамо 1:3 (Бюлюкбаши 63 пен. - Еременко 18, Милевский 61, Ярмоленко 90).

Арсенал - Оболонь 4:1 (Мазилу 37, Жоземар 50, 54  оба - пен., Воробей 72  - Симоненко 16 авт.)

Заря - Днепр 0:1 (Селезнев 33)

Напомним, что вчера Таврия дома одолела Черноморец со счетом 2:1 (Ковпак 9, Маркович 71 – Райчевич 90).

Завершится 3-й тур чемпионата завтра. Будут сыграны три матча:

Ильичевец - Металлург З

Металлист - Карпаты

Металлург Д - Закарпатье

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