Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
Ворскла устояла против Шахтера
Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Чемпионата Украины по футболу. Финальным аккордом стала ничья в Полтаве, где местная Ворскла принимала горняков. Матч ознаменовался также скандалом: тренер полтавчан Николай Павлов был удален судьей за слишком эмоциональное поведение.
Ворскла - Шахтер 1:1 (Есин 74 - Рац 45)
Кривбасс - Динамо 1:3 (Бюлюкбаши 63 пен. - Еременко 18, Милевский 61, Ярмоленко 90).
Арсенал - Оболонь 4:1 (Мазилу 37, Жоземар 50, 54 оба - пен., Воробей 72 - Симоненко 16 авт.)
Заря - Днепр 0:1 (Селезнев 33)
Напомним, что вчера Таврия дома одолела Черноморец со счетом 2:1 (Ковпак 9, Маркович 71 – Райчевич 90).
Завершится 3-й тур чемпионата завтра. Будут сыграны три матча:
Ильичевец - Металлург З
Металлист - Карпаты
Металлург Д - Закарпатье