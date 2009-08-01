Динамо разобралось с Кривбассом

Завершился матч 3-го тура Чемпионата Украины по футболу в Кривом Роге, где киевское Динамо практически без проблем разобралось с местным Кривбассом.

Кривбасс - Динамо 1:3 (Бюлюкбаши 63 пен. - Еременко 18, Милевский 61, Ярмоленко 90).

В Полтаве закончился первый тайм матча Ворскла - Шахтер. 0:1 - счет на 45-й минуте размочил Разван Рац.