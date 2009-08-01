Арсенал разгромил Оболонь

Два пенальти с перерывом в 4 минуты

Завершились два субботних матча 3 тура Чемпионата Украины по футболу: Арсенал – Оболонь 4:1 Голы: Мазилу 37, Жоземар 50, 54 (оба – пен.), Воробей 72 - Симоненко (16 авт) Заря - Днепр 0 : 1 Гол: Селезнев 33 Достигла экватора встреча Кривбасс – Динамо. После первого тайма киевляне ведут 1:0. В 20:00 начнется последний матч на сегодня – полтавская Ворскла дома принимает донецкий Шахтер.

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