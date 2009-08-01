Арсенал разгромил Оболонь

19:49, 01 августа 2009
Спорт
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Два пенальти с перерывом в 4 минуты

Завершились два субботних матча 3 тура Чемпионата Украины по футболу:

Арсенал – Оболонь 4:1

Голы: Мазилу 37, Жоземар 50, 54  (оба – пен.), Воробей 72  - Симоненко (16 авт)

Заря - Днепр 0 : 1

Гол: Селезнев 33

Достигла экватора встреча Кривбасс – Динамо. После первого тайма киевляне ведут 1:0.

В 20:00 начнется последний матч на сегодня – полтавская Ворскла дома принимает донецкий Шахтер.

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