Арсенал разгромил Оболонь
19:49, 01 августа 2009Спорт
1905
Два пенальти с перерывом в 4 минуты
Завершились два субботних матча 3 тура Чемпионата Украины по футболу:
Арсенал – Оболонь 4:1
Голы: Мазилу 37, Жоземар 50, 54 (оба – пен.), Воробей 72 - Симоненко (16 авт)
Заря - Днепр 0 : 1
Гол: Селезнев 33
Достигла экватора встреча Кривбасс – Динамо. После первого тайма киевляне ведут 1:0.
В 20:00 начнется последний матч на сегодня – полтавская Ворскла дома принимает донецкий Шахтер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter