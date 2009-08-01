В Донецке началась продажа билетов на церемонию открытия «Донбасс Арены»

Сегодня в Донецке началась продажа билетов на торжественную церемонию открытия стадиона «Донбасс Арена», которая состоится 29 августа.

Как сообщили УНИАН в медиацентре арены, первые 10 дней приобрести билеты смогут только владельцы сезонных абонементов на «Донбасс Арену», а с 11 августа билеты поступят в свободную продажу.

С 1 по 10 августа приоритетным правом покупки билетов смогут воспользоваться также участники проекта «Школьный клуб» и обладатели карт официального фан-клуба ФК «Шахтер», которые в течение прошедшего сезона набрали наибольшее количество бонусов на свой личный счет и получили в фан-клубе специальный сертификат на приобретение билетов.

В медиацентре также добавили, что для болельщиков с ограниченными физическими возможностями предусмотрены специальные условия. С 11 августа у инвалидов 2-й и 3-й группы есть возможность приобрести билеты четвертой и пятой ценовой категории (Standard IV-V) при предъявлении соответствующего документа с 20%-й скидкой. Кроме того, на стадионе отведены специальные места и для инвалидов 1-й группы, запись на билеты для которых ведется отдельно.

В медиацентре акцертировали, что стоимость билетов на церемонию открытия стадиона варьируется в зависимости от сектора. Самый дешевый билет стоит 100 гривен.

С 20 августа для жителей других регионов Украины и зарубежья покупка билетов на открытие «Донбасс Арены» станет доступна по Интернету, заключили в медиацентре.