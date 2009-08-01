Ахметов - Чигринскому: я могу стать палачом твоей судьбы...

Ведущий защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ не захотел переходить в испанскую «Барселону».

Об этом вчера заявил президент клуба Ринат АХМЕТОВ журналистам на спортивно-тренировочной базе «Шахтера».

«Я не поддержу интригу, и скажу, что ЧИГРИНСКИЙ - в «Шахтере». Железно в «Шахтере», - сказал он.

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что предложение «Барселоны» о покупке Д.ЧИГРИНСКОГО «было самым крупным за всю историю Украины – 22 млн. евро».

«И еще были очень крупные предложения «Шахтеру» относительно других игроков. Но я обещал максимально сохранить состав», - добавил Р.АХМЕТОВ.

Он отметил, что ему было очень непросто принять решение о судьбе Д.ЧИГРИНСКОГО: «Я ему сказал: если я тебя не отпущу, я могу стать палачом твоей судьбы. А если я тебя отпущу, я могу стать палачом всей команды и наших болельщиков».

Президент клуба акцентировал, что вопрос стоял не в том, что «22 млн. евро – это много или мало». «Я поставил определенную цифру больше для того, чтобы вести переговоры, но легкого решения у меня не было. Я бы хотел, чтобы он играл в «Барселоне», но в то же время, нам его будет сильно не хватать», - рассказал Р.АХМЕТОВ.

Он отметил, что предоставил футболисту право самому решить, как поступить: «Дима, ты попробуй стать на мое место. То решение, которое ты примешь, я его буду уважать. Если ты скажешь – отпустите меня, я тебя отпущу и за 20 миллионов».

По словам Р.АХМЕТОВА, Д.ЧИГРИНСКИЙ ответил: «Для меня эта команда и наши болельщики – очень многое значат. И если на сегодняшний день это будет шаг назад для «Шахтера», значит, я откажусь от «Барселоны».

Р.АХМЕТОВ особо подчеркнул, что во время переговоров «Шахтера» с «Барселоной» с его стороны «не было давления на игрока», а Д.ЧИГРИНСКИЙ «не оказал ни одного давления на клуб». «Он поступил очень благородно, и он оказался очень большим патриотом Донецка и всех наших болельщиков. Я ему лично, как человек, как президент очень сильно благодарен», - отметил Р.АХМЕТОВ.

Он высказал большое удовлетворение, что переговоры по Д.ЧИГРИНСКОМУ «закончились благородно».