Ахметов считает, что украинским клубам Лига чемпионов не по зубам

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ считает, что клубы Украины и России пока не способны выиграть Лигу чемпионов УЕФА.

Об этом он заявил журналистам вчера на спортивно-тренировочной базе «Шахтера».

«Я не считаю, что сейчас украинский или российский клуб способен выиграть Лигу чемпионов. Это совсем иной уровень чемпионатов, мне так кажется»,- сказал Р.АХМЕТОВ. При этом он добавил: «И, тем не менее, я слышал, как задавали вопросы нашим игрокам: до какой стадии нам реально дойти. Они говорят - до полуфинала Лиги чемпионов. Раз они уже говорят, значит, мы тоже скоро поставим амбициозную цель, но ее нужно выстрадать».

Президент клуба подчеркнул, что должен сам поверить в реальность этой победы и тогда его слова не покажутся кому-то смешными, а вселят убежденность в их правоте. «Когда я говорю, люди будут смеяться: ну, дурачок, мелет своим языком… Но когда я это скажу, я в это буду верить, а если я буду верить, то смогу убедить весь коллектив футбольного клуба верить в эту цель. Пройдут годы, и мы добьемся этого результата», - заключил Р.АХМЕТОВ.