Роналдо сделал себе липосакцию живота

Форварду бразильского «Коринтианса» Роналдо сделали липосакцию. Как сообщает AS, таким способом бразилец решил избавиться от 700 милилитров жира.

Роналдо намеревался сделать липосакцию еще в декабре, но из-за травмы руки он решил повременить с этим.

К сожалению, для бразильца, он не смог согнать лишний вес на тренировках, из-за чего врачи решили путем хирургического вмешательства лишить его 1,6 литра жира, однако позже сошлись на 700 миллилитрах.

Газета.ру