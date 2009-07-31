Результаты матчей Лиги Европы

Обе украинские команды в выигрыше

В четверг состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы: Фенербахче (Турция) – Гонвед (Венгрия) 5:1 Атлетик Бильбао (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) 0:1 Васлуй (Румыния) – Омония (Кипр) 2:0 Риека (Хорватия) – Металлист (Украина) 1:2 ПСВ Эйндховен (Голландия) – Черно море (Болгария) 1:0 Рома (Италия) – Гент (Бельгия) 3:1 Севойно (Сербия) – Лилль (Франция) 0:2 Спортинг Брага (Португалия) – Эльфсборг (Швеция) 1:2 Стяуа (Румыния) – Мазервэлл (Шотландия) 3:0 Хельсингборг (Норвегия) – Сараево (Босния) 2:1 Брюгге (Бельгия) – Лахти (Финляндия) 3:2 Рандерс (Дания) – Гамбург (Германия) 0:4 Славия Сараево (Босния) – Кошице (Словакия) 0:2 Ветра (Литва) – Фулхэм (Англия) 0:3 Металлург Донецк (Украина) – Интерблок (Словения) 2:0 Полония Варшава (Польша) – Бреда (Голландия) 0:1 ЦСКА София (Болгария) – Дерри Сити (Ирландия) 1:0 Абердин (Шотландия) – Сигма (Чехия) 1:5 Сент-Патрикс (Ирландия) – Крылья Советов (Россия) 1:0 Маккаби Нетания (Израиль) – Галатасарай (Турция) 1:4 Вадуц (Лихтенштейн) – Слован Либерец (Чехия) 0:1 Жилина (Словакия) – Хайдук Сплит (Хорватия) 1:1 Войводина (Сербия) – Аустрия Вена (Австрия) 1:1 КР Рейкьявик (Исландия) – Базель (Швейцария) 2:2 Рапид Вена (Австрия) – АПОП Киранас (Кипр) 2:1 Брённбю (Дания) – Легия Варшава (Польша) 1:1 Волеренга (Норвегия) – ПАОК (Греция) 1:2 Гетеборг (Швеция) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль) 1:3 Тромсе (НОрвегия) – Славен (Хорватия) 2:1 Фредрикстад (Норвегия) – Лех (Польша) 1:6 Хонка (Финляндия) – Карабах (Азербайджан) 0:1 Динамо Тбилиси (Грузия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:0 Работнички (Македония) – Оденсе (Дания) 3:4 Петровац (Черногория) – Штурм (Австрия) 1:2 Бней-Йегуда (Израиль) – Пасуш де Феррейра 1:0 Ответные матчи - 6 августа. В третьем квалификационном раунде играют: - обладатели кубков стран, занявших 18-29 места в таблице коэффициентов УЕФА 2008; - команды, занявшие 2-е места в чемпионатах стран, занявших 16-18 места в таблице; - команды, занявшие 3-е места в чемпионатах стран, занявших 10-15 места в таблице; - команды, занявшие 4-е места в чемпионатах стран, занявших 7-9 места в таблице; - команды, занявшие 5-е места в чемпионатах стран, занявших 4-6 места в таблице; - команды, занявшие 6-е места в чемпионатах стран, занявших 1-3 места в таблице; - команды, вышедшие из второго квалификационного раунда.

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