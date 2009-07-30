Сборная Украины по футболу вышла в финал Евро-2009
20:54, 30 июля 2009Спорт
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Впереди - игра с Англией
Юниорская сборная Украины по футболу U-19, переиграв в полуфинальном матче 3:1 сербских сверстников, добилась путевки в финал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009), где 2 августа встретится с командой Англии.
Украина – Сербия 3:1 (Шахов 1, Гармаш 39, 86 – Алексич 22)
Во втором полуфинале английские футболисты обыграли французов с тем же счетом.
Англия - Франция 3:1 (Ленсбери 37, Делфонесо 92, 105 - Гуэй, 8)
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