Сборная Украины по футболу вышла в финал Евро-2009

Юниорская сборная Украины по футболу U-19, переиграв в полуфинальном матче 3:1 сербских сверстников, добилась путевки в финал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009), где 2 августа встретится с командой Англии.

Украина – Сербия 3:1 (Шахов 1, Гармаш 39, 86 – Алексич 22)

Во втором полуфинале английские футболисты обыграли французов с тем же счетом.

Англия - Франция 3:1 (Ленсбери 37, Делфонесо 92, 105 - Гуэй, 8)