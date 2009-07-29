Шахтер и Тимишоара сыграли вничью

Ответный матч - 5 августа

Завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и командой "Тимишоара" из Румынии. Шахтер - Тимишоара 2:2 (Гладкий 61, Фернандиньо 86 - Букур 20, 79). Ответный матч команды сыграют через неделю - 5 августа. Напомним, что вчера сыграли Актобе (Казахстан) - Маккаби Хайфа (Израиль) 0:0 Андерлехт (Бельгия) - Сивасспор (Турция) 5:0 Бакы (Азербайджан) - Левски (БОлгария) 0:0 Спарта (Чехия) - Панатинаикос (Греция) 3:1 Сегодня завершили свои матчи Левадия (Эстония) – Дебрецен (Венгрия) 0:1 Вентспилс (Латвия) – БАТЭ (Беларусь) 1:0 Шериф (Молдова) – Славия (Чехия) 0:0 АПОЭЛ (Кипр) – Партизан (Сербия) 2:0. До конца дня сыграют Слован - Олимпиакос Копенгаген - Стабек Цюрих - Марибор Ред Булл - Динамо Загреб Селтик - Динамо Москва Спортинг Л - Твенте

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