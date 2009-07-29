Шахтер и Тимишоара сыграли вничью

21:46, 29 июля 2009
Спорт
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Ответный матч - 5 августа

Завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и командой "Тимишоара" из Румынии.

Шахтер - Тимишоара 2:2 (Гладкий 61, Фернандиньо 86 - Букур 20, 79).

Ответный матч команды сыграют через неделю - 5 августа.

Напомним, что вчера сыграли

Актобе (Казахстан) - Маккаби Хайфа (Израиль) 0:0

Андерлехт (Бельгия) - Сивасспор (Турция) 5:0

Бакы (Азербайджан) - Левски (БОлгария) 0:0

Спарта (Чехия) - Панатинаикос (Греция) 3:1

Сегодня завершили свои матчи

Левадия (Эстония) – Дебрецен (Венгрия) 0:1

Вентспилс (Латвия) – БАТЭ (Беларусь) 1:0

Шериф (Молдова)  –  Славия (Чехия) 0:0

АПОЭЛ (Кипр)  –  Партизан (Сербия) 2:0.

До конца дня сыграют

Слован - Олимпиакос

Копенгаген - Стабек

Цюрих - Марибор

Ред Булл - Динамо Загреб

Селтик - Динамо Москва

Спортинг Л - Твенте

 

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