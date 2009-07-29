Шахтер и Тимишоара сыграли вничью
Ответный матч - 5 августа
Завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и командой "Тимишоара" из Румынии.
Шахтер - Тимишоара 2:2 (Гладкий 61, Фернандиньо 86 - Букур 20, 79).
Ответный матч команды сыграют через неделю - 5 августа.
Напомним, что вчера сыгралиАктобе (Казахстан) - Маккаби Хайфа (Израиль) 0:0
Андерлехт (Бельгия) - Сивасспор (Турция) 5:0
Бакы (Азербайджан) - Левски (БОлгария) 0:0
Спарта (Чехия) - Панатинаикос (Греция) 3:1
Сегодня завершили свои матчиЛевадия (Эстония) – Дебрецен (Венгрия) 0:1
Вентспилс (Латвия) – БАТЭ (Беларусь) 1:0
Шериф (Молдова) – Славия (Чехия) 0:0
АПОЭЛ (Кипр) – Партизан (Сербия) 2:0.
До конца дня сыграют
Слован - Олимпиакос
Копенгаген - Стабек
Цюрих - Марибор
Ред Булл - Динамо Загреб
Селтик - Динамо Москва
Спортинг Л - Твенте