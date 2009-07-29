Украинские и российские моряки устроят гонки на яхтах

Сегодня, 29 июля, в Севастополе состоится очередной этап ХІХ Международных Всеукраинских этапных крейсерских гонок “Казацкая регата”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, около двадцати яхт из разных яхт-клубов Украины, среди которых представители яхт-клубов Военно-морских Сил ВС Украины и Черноморского флота Российской Федерации, пройдут под парусами от Казачьей до Севастопольской бухты и финишируют на Графской пристани.

Во время нынешнего этапа яхтсмены будут оспаривать призы командующего Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Международные Всеукраинские этапные крейсерские гонки “Казацкая регата” проводятся с целью распространения патриотических и морских традиций, присущих украинскому казачеству, и в соответствии с Указом Президента Украины “О национальной программе возрождения и развития украинского казачества”.

На протяжении месяца экипажи крейсерских яхт пройдут в Украине по историческим местам казацкой и воинской славы. Маршрут проведения “Казацкой регаты”: Днепропетровск – Запорожье – Никополь – Херсон – Очаков – Севастополь – Балаклава – Ялта – Судак – Керчь. Часть яхт в рамках “Казацкой регаты” пересечет Черное море и посетит турецкий Стамбул.