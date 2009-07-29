Определены три весовые категории для женского бокса

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) утвердила три весовые категории, в которых женщины могут впервые выступить на Олимпиаде в 2012 году, сообщает РИА "Новости".

AIBA предложил, чтобы женский бокс на Играх в Лондоне был представлен категориями до 51, 60 и 75 кг. Программный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит это предложение на своем августовском заседании в Берлине, а окончательное решение вынесет Исполком МОК в октябре этого года.

Предыдущая попытка включить женский бокс в программу пекинской Олимпиады, предпринятая в 2005 году, закончилась неудачей. Тогда МОК посчитал, что женский бокс еще не получил достаточного распространения в мире.

Если вердикт МОК в этот раз окажется положительным, то первым квалификационным отбором у женщин-боксеров на Олимпийские игры-2012 станет чемпионат мира, который пройдет в Барбадосе в октябре 2010 года.