Луческу: «Шахтер» полностью готов к поединку с «Тимишоарой»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ заявляет, что его команда полностью готова к завтрашнему матчу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА с румынской «Тимишоарой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Кроме защитника Развана РАЦА, который набирает форму после травмы, все остальные смогут принять участие в игре», - сказал М.ЛУЧЕСКУ, выразив надежду, что к ответному матчу с «Тимишоарой» Р.РАЦ будет в полной готовности.

М. ЛУЧЕСКУ также сообщил журналистам, что сам он сегодня завершает курс лечения и возвращается к повседневным обязанностям.

«Я чувствую себя хорошо, но все же нахожусь под контролем врачей. Сегодня, надеюсь, покину больницу навсегда», - сказал он.

По его словам, врачи в один голос говорят, что он «может работать, как и раньше, но стоит более внимательно прислушиваться к своему организму».

Говоря о своих ожиданиях перед матчем с «Тимишоарой», М.ЛУЧЕСКУ указал, что «хотел бы все вопросы решить в Донецке...». «Потому что в Тимишоаре нас ждет заполненный стадион: 35 тысяч болельщиков, которые за свою команду будут болеть неистово. Поверьте, это самые ярые болельщики в Румынии», - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

Характеризуя соперника, М.ЛУЧЕСКУ акцентировал, что это «команда с мультинациональным составом, хорошо подготовленная физически, и строится на дисциплине и хорошей тактической выучке».

На просьбу журналистов уточнить, выйдет ли завтра на поле защитник Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, которого «Шахтер» может продать в «Барселону», М.ЛУЧЕСКУ прямо ответил, что «участие ЧИГРИНСКОГО в завтрашней игре исключает трансфер...». «Надеемся, что за эти два дня, сегодня-завтра, вопрос решится либо в одну, либо в другую сторону», - предположил наставник «горняков».