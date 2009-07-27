Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2009

22:26, 27 июля 2009
Спорт
3361

Во втором полуфинале - Англия и Франция

Юниорская сборная Украины по футболу U-19, переиграв 1:0 швейцарских сверстников, добилась путевки в полуфинал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009), где 30 июля встретится с командой Сербии.

Во втором матче группы А английские футболисты разгромили сборную Словении 7:1.

Сборная Сербии прошла в полуфинал, выиграв 1:0 у турецкой команды.

Пару Англии во втором полуфинале составит сборная Франции после выигрыша 1:0 у испанцев.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter