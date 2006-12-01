Кубок УЕФА: результаты матчей в группах Е-Н

Группа "Е" «Висла» (Польша) - «Базель» (Швейцария): 3:1

«Нанси» (Франция) - «Фейенорд» (Нидерланды): 3:0. Этот матч был остановлен на 80-й минуте из-за беспорядков на трибунах, а затем доигран.

Группа "F" «Аустрия» (Австрия) - «Спарта» (Чехия): 0:1

«Аякс» (Голландия) - «Эспаньол» (Испания): 0:2

Группа "G" «Панатинаикос» (Греция) – «Рапид» (Румыния): 0:0

«Млада Болеслав» (Чехия) – ПСЖ (Франция): 0:0

Группа "Н" «Сельта» (Испания) – «Фенербахче» (Турция): 1:0

«Айнтрахт» (Германия) – «Ньюкасл» (Англия): 0:0

По итогам этих матчей места в следующем этапе розыгрыша Кубка УЕФА обеспечили себе «Нанси», «Блэкберн», «Панатинаикос», «Зульте-Варегем» и «Эспаньол».

Радио "Свобода"