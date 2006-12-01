Кубок УЕФА: результаты матчей в группах Е-Н
08:01, 01 декабря 2006Спорт
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5 команд обеспечили себе места в следующем этапе
Группа "Е"«Висла» (Польша) - «Базель» (Швейцария): 3:1
«Нанси» (Франция) - «Фейенорд» (Нидерланды): 3:0. Этот матч был остановлен на 80-й минуте из-за беспорядков на трибунах, а затем доигран.
Группа "F"«Аустрия» (Австрия) - «Спарта» (Чехия): 0:1
«Аякс» (Голландия) - «Эспаньол» (Испания): 0:2
Группа "G" «Панатинаикос» (Греция) – «Рапид» (Румыния): 0:0
«Млада Болеслав» (Чехия) – ПСЖ (Франция): 0:0
Группа "Н" «Сельта» (Испания) – «Фенербахче» (Турция): 1:0
«Айнтрахт» (Германия) – «Ньюкасл» (Англия): 0:0
По итогам этих матчей места в следующем этапе розыгрыша Кубка УЕФА обеспечили себе «Нанси», «Блэкберн», «Панатинаикос», «Зульте-Варегем» и «Эспаньол».
Радио "Свобода"
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