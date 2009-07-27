Платини: все, что мы должны были сказать Украине, сказали

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ опроверг информацию о том, что работники УЕФА якобы тайно ездят по Польше и проверяют состояние готовности страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПЛАТИНИ заявил во время двухдневного визита в Польшу.

Президент УЕФА очень положительно оценил подготовку Польши к проведению финала европейского футбольного первенства 2012 года.

«Не имею никаких сомнений, что Польша организует Евро-2012», - сказал он.

В то же время М.ПЛАТИНИ в очередной раз заметил, что УЕФА беспокоит подготовка Украины к чемпионату, заверив, что союз не имеет никакого плана «Б», и надеется, что украинцы успеют с приготовлениями.

«Все, что мы должны были сказать Украине, сказали. Там есть только один город, который на сегодня готов, – это Киев», - сказал М.ПЛАТИНИ, которого цитирует TVN24.

М.ПЛАТИНИ напомнил, что у украинцев есть время до конца ноября, чтобы исправить недостатки в подготовке к Евро-2012, после чего в декабре исполнительный комитет УЕФА примет окончательное решение о городах, которые будут принимать чемпионат.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что УЕФА якобы не доверяет официальным докладам польской и украинской стороны, и самостоятельно проверяет состояние подготовки к Евро-2012, тайно посылая своих представителей в Украину и Польшу.

Справка УНИАН. Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем, украинским городам до 30 ноября нужно выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, для окончательного утверждения их хозяевами матчей турнира.