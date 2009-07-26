Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершится второй тур Чемпионата Украины по футболу.

Металлург З – Кривбасс 2:1 (Тейку 66, Каськов 71 – Штурко 27)

Закарпатье – Ворскла 1:3 (Шендрик 68 – Маркоски 17, 51, Деспотовски 35)

Оболонь – Заря 3:0 (Лозинский 51, Куценко 58 пен., Варанков 78).

Карпаты - Металлург Д 2:2 (Федецкий 6, Худобяк 64 - Годин 8, Мхитарян 60).

Напомним, что ранее состоялись матчи:

Черноморец - Арсенал 1:3 (Васкес 39 - Воробей 10, Грицай 37, Хомин 51).

Динамо - Таврия 6:0 (Гусев 10, 33, Милевский 17, Корреа 47, Ярмоленко 62, Гильерме 90).

Ильичевец - Шахтер 0:2 (Адриано 7, 30)

Днепр – Металлист 2:0 (Калиниченко 50, Селезнев 57).

После двух туров 6 очков у Динамо и Шахтера, 4 очка - у Днепра, Арсенала и Карпат, 3 очка - у шести команд (Ворскла, Металлист, Металлург З, Ильичевец, Таврия, Оболонь), 2 очка - у Металлурга Д, 1 очко у Зари, не имеют очков Закарпатье, Кривбасс и Черноморец.