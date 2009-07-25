Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо и Шахтер не теряют очков

Завершились сегодняшние матчи второго тура Чемпионата Украины по футболу. Динамо - Таврия 6:0 (Гусев 10, 33, Милевский 17, Корреа 47, Ярмоленко 62, Гильерме 90). Ильичевец - Шахтер 0:2 (Адриано 7, 30) Днепр – Металлист 2:0 (Калиниченко 50, Селезнев 57). Напомним, что вчера состоялся матч Черноморец - Арсенал 1:3 (Васкес 39 - Воробей 10, Грицай 37, Хомин 51). Завтра тур завершат игры: Металлург З - Кривбасс, Закарпатье - Ворскла, Оболонь - Заря и Карпаты - Металлург Д.

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