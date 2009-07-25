Завершился матч Динамо - Таврия
20:16, 25 июля 2009Спорт
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Снова крупный счет, еще крупнее
Завершился матч второго тура Чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и симферопольской "Таврией".
Динамо - Таврия 6:0 (Гусев 10, 33, Милевский 17, Корреа 47, Ярмоленко 62, Гильерме 90).
Матч первого тура Динамо также выиграло с крупным счетом - 5:0 у Черноморца.
Сегодня еще будут сыграны матчи: Ильичевец - Шахтер (идет первый тайм, Шахтер ведет 0:2) и Днепр - Металлист.
Завтра тур завершат игры: Металлург З - Кривбасс, Закарпатье - Ворскла, Оболонь - Заря и Карпаты - Металлург Д.
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