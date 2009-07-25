УЕФА втихую проверяет подготовку Украины и Польши к Евро-2012?

17:47, 25 июля 2009
Спорт
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Рапортам чиновников не доверяют?

Чиновники УЕФА полностью не доверяют тем победным рапортам, что им посылают официальные польские представители, которые занимаются подготовкой страны к Евро-2012. Поэтому собирают информацию сами, проверенными методами.

Представители УЕФА, инкогнито и без уведомления кого-либо приезжают в Варшаву, на Центральном Вокзале покупают билет в Гданьск, едут и измеряют время. Записывают стоянки на станциях, состояние туалетов, комфорт езды, меню в ресторане. На главном вокзале Гданьска оценивают качество обслуживания. С помощью транспортных коммуникаций города  отправляются в гостиницы, как обычные туристы.

Нанятым автомобилем возвращаются в Варшаву, с часами в руке. Записали прогресс работ на автостраде. Время проезда до Океце, в Познань и Вроцлав. Так же поступают и в Украине.  “УЕФА знает лучше, что происходит на фронте подготовок чем думают министры и премьеры в Польше и на Украине”, – информирует один из деятелей.

2012ua

 

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