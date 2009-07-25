Нападающий «Шахтера» заключил контракт с «Днепром»

Нападающий футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Евгений СЕЛЕЗНЕВ заключил трехлетний контракт с ФК «Днепр» (Днепропетровск).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», трансферная стоимость игрока составила 4,5 млн. евро.

Е.СЕЛЕЗНЕВ выступал в составе «Шахтера» с августа 2002 года (с перерывом). В чемпионатах Украины за «горняков» провел 26 игр, в которых забил 7 голов, в Кубке Украины на его счету 3 игры и 2 гола. Еще 2 мяча за «Шахтер» в активе Е.СЕЛЕЗНЕВА в еврокубках.

В пресс-службе отметили, что ФК «Шахтер» поблагодарил игрока «за время, проведенное в донецком клубе, за голы, которые он забивал, и в целом за вклад, внесенный в историю «горняков».

Е.СЕЛЕЗНЕВ уже отбыл в расположение «Днепра», уточнили в пресс-службе «Шахтера».