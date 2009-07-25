В Мариуполе проходит Международный турнир по греко-римской борьбе

В городе Мариуполе Донецкой области в спортивном комплексе «Азовмаш» 24 и 25 июля проходит VI Международный турнир по греко-римской борьбе «Кубок Азовмаша».

Как сообщили УНИАН в спортивном клубе «Азовмаш», в нынешнем турнире принимают участие борцы из 15 стран: России, Армении, Киргизстана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Греции, Франции, Беларуси, Молдовы, Ирана, Литвы, Польши, Иордании и Украины.

В спортклубе пояснили, что «Кубок Азовмаша» входит в серию представительских турниров категории «А», проводимых под эгидой Международной федерации борьбы «FILA», наравне с такими соревнованиями как Международный турнир памяти Ивана Поддубного (Россия) и Международный турнир памяти Петлясинского (Польша).

Медали международного турнира «Кубок Азовмаша» разыгрываются в 7-ми весовых категориях.