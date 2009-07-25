Завершился второй игровой день на Евро-2009

Вничью завершился второй матч в рамках Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009). В напряженнейшем матче украинцам не хватило самой малости чтобы вырвать победу.

Украина - Англия 2:2 (Петров 2, 61 - Ленсбери 25 пен., Гослинг 51)

Следующую игру в чемпионате сборная Украины проведет 27 июля против сборной Швейцарии.

Второй матч в группе А, где выступает Украина завершился победой швейцарской сборной над словенской - 2:1. В группе B Франция и Турция сыграли вничью - 1:1, а сербы выиграли у испанцев - 2:1.

Справка УНИАН. В финальной части чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009 U-19), который проходит в Украине в городах Донецке и Мариуполе, принимают участие 8 команд, включая национальную молодежную сборную Украины. По результатам жеребьевки юношеские сборные команды стран Украина, Словения, Англия, Швейцария принимает Донецк, а Францию, Сербию, Турцию и Испанию – Мариуполь.