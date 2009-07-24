«Фенербахче» предложил контракт Андрею Шевченко – СМИ

15:43, 24 июля 2009
Спорт
1126

Интерес проявляли еще два клуба

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" предлагает контракт украинскому форварду Андрею ШЕВЧЕНКО.

Об этом со ссылкой на британскую газету The Times сообщает РИА «Новости» .

У А.ШЕВЧЕНКО еще год будет действовать контракт с английским "Челси", однако велика вероятность того, что вскоре украинец сменит команду.

Финансовая сторона предложения, которое сделало руководство "Фенербахче", не раскрывается. При этом Times отмечает, что интерес к А.ШЕВЧЕНКО также проявляли итальянская "Рома" и французский "Монако", но зарплата украинца оказалась им не по карману.

Ранее об интересе к форварду заявил президент киевского "Динамо" Игорь СУРКИС. В прошлом сезоне А.ШЕВЧЕНКО выступал за итальянский "Милан" на правах аренды.

Новый наставник "Челси" Карло АНЧЕЛОТТИ накануне сказал, что А.ШЕВЧЕНКО останется игроком его команды до 31 августа, а затем будет принято совместное решение о дальнейшей судьбе футболиста.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter