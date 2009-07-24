Определился соперник Металлиста в Лиге Европы
05:31, 24 июля 2009Спорт
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Команда летит в Хорватию
Соперником харьковского Металлиста в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет хорватская команда Риека, выигравшая по результатам двух матчей (3:0 и 0:1) второй квалификационный раунд у люксембургского Дифферданжа.
Первый матч состоится в Хорватии 30 июля, ответный - 6 августа.
Напомним, что в третий квалификационный раунд также вышел донецкий Металлург, который на своем поле 30 июля сыграет со словенской командой Интерблок.
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