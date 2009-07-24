Определился соперник Металлиста в Лиге Европы

Соперником харьковского Металлиста в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет хорватская команда Риека, выигравшая по результатам двух матчей (3:0 и 0:1) второй квалификационный раунд у люксембургского Дифферданжа.

Первый матч состоится в Хорватии 30 июля, ответный - 6 августа.

Напомним, что в третий квалификационный раунд также вышел донецкий Металлург, который на своем поле 30 июля сыграет со словенской командой Интерблок.