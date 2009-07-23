Металлург (д) прошел в следующий раунд Лиги Европы

Завершился матч в Белоруссии

Завершился матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Металлургом и командой МТЗ-РИПО из Белоруссии. МТЗ РИПО - Металлург 1:2 (Цеолин 16 - Мгуни 36, Мхитарян 85). Первый матч 3:0 в пользу Металлурга. 30 июля в матче третьего квалификационного раунда Металлург на своем поле играет со словенской командой Интерблок.

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