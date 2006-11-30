Кубок УЕФА: результаты матчей в группах А-D

08:09, 30 ноября 2006
Спорт
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Сегодня будут сыграны еще 8 матчей

29 ноября сыграны восемь матчей четвертого тура группового этапа Кубка УЕФА. Вот как они завершились:

«Партизан» (Сербия) - «Осер» (Франция) – 1:4

«Ливорно» (Италия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 1:1

«Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Байер» (Германия) – 2:1

«Бешикташ» (Турция) - «Брюгге» (Бельгия) – 2:1

«Грассхопперс» (Швейцария) - «Севилья» (Испания) – 0:4

 АЗ

(Алкмаар, Голландия) – «Слован» (Либерец, Чехия) – 2:2

«Осасуна» (Испания) – «Оденсе» (Дания) – 3:1

«Ланс» (Франция) – «Парма» (Италия) – 1:2

Радио "Свобода"

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