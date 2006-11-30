Кубок УЕФА: результаты матчей в группах А-D
08:09, 30 ноября 2006Спорт
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Сегодня будут сыграны еще 8 матчей
29 ноября сыграны восемь матчей четвертого тура группового этапа Кубка УЕФА. Вот как они завершились:
«Партизан» (Сербия) - «Осер» (Франция) – 1:4«Ливорно» (Италия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 1:1«Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Байер» (Германия) – 2:1«Бешикташ» (Турция) - «Брюгге» (Бельгия) – 2:1«Грассхопперс» (Швейцария) - «Севилья» (Испания) – 0:4 АЗ
АЗ(Алкмаар, Голландия) – «Слован» (Либерец, Чехия) – 2:2«Осасуна» (Испания) – «Оденсе» (Дания) – 3:1«Ланс» (Франция) – «Парма» (Италия) – 1:2
Радио "Свобода"
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