Кубок УЕФА: результаты матчей в группах А-D

Сегодня будут сыграны еще 8 матчей

29 ноября сыграны восемь матчей четвертого тура группового этапа Кубка УЕФА. Вот как они завершились: «Партизан» (Сербия) - «Осер» (Франция) – 1:4 «Ливорно» (Италия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 1:1 «Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Байер» (Германия) – 2:1 «Бешикташ» (Турция) - «Брюгге» (Бельгия) – 2:1 «Грассхопперс» (Швейцария) - «Севилья» (Испания) – 0:4 АЗ (Алкмаар, Голландия) – «Слован» (Либерец, Чехия) – 2:2 «Осасуна» (Испания) – «Оденсе» (Дания) – 3:1 «Ланс» (Франция) – «Парма» (Италия) – 1:2 Радио "Свобода"

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