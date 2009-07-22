Эксперты УЕФА привезли во Львов единый перечень требований к стадионам

В рамках визита во Львов эксперты УЕФА по строительству стадионов представили принятый недавно окончательный перечень требований к стадиону, который строится в городе для Евро-2012, и обустройства территории вокруг него.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, требования касаются качества и размеров поля, трибун, сидений, безопасности и правопорядка на стадионе, условий для работы масс-медиа, размещения коммерческой и административной инфраструктуры арены, а также, организации работы стадиона во время проведения матчей Евро-2012.

В ходе презентации инспекторы отметили, что Львов строит новый стадион по современному европейскому проекту, что позволяет учесть все требования еще на этапе строительства. В то же время, отметил эксперт УЕФА Карлос ЛУКАС, на некоторых стадионах сейчас нужно переделывать отдельные элементы инфраструктуры для того, чтобы выполнить требования УЕФА.

Представители Европейского футбольного союза также сообщили, что представленные требования к стадиону и прилегающей территории окончательные и утверждены УЕФА для всех арен Евро-2012.

Рабочая группа европейских футбольных экспертов и представителей города уже имеет плотный график встреч, во время которых будут согласовываться детали строительства и оснащения стадиона. Во Львовском горсовете убеждены, что такой подход даст возможность городу сэкономить не только время, но и средства.