Ющенко дал президенту УЕФА орден с намеком (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что руководство УЕФА поддержит Украину и Польшу в стремлении победить в тендере на проведение финала Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом он заявил на встрече с делегацией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с ее президентом Леннартом ЮХАНССОНОМ.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО отметил, что украинцы очень любят футбол. «Наша задача – утвердить в Европе Украину как мощное спортивное государство. Мы настойчиво работаем ради этой высокой цели», – сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что футбол помогает украинцам усиливать свое присутствие в Европе и мире. Украина, отметил он, уже имеет примеры значительных успехов. В частности, Президент напомнил о том, что на чемпионате 2006 года в Германии Национальная сборная Украины по футболу впервые в истории попала в финальную часть мирового первенства, где вошла в восьмерку самых сильных сборных мира.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина вместе с Польшей принимает участие в борьбе за право проведения финала Евро-2012. По словам В.ЮЩЕНКО, «для обоих народов это событие имеет исключительное общественное значение». Он также убежден, что для всей Европы проведение такого чемпионата на территории Центральной и Восточной Европы – в Украине и Польше – станет настоящим футбольным явлением. «Это уникальное событие, желаемый и давно ожидаемый прецедент, который даст толчок всему европейскому футбольному делу. Этим проектом мы объединяем наше европейское будущее», – считает глава государства.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что работа, проведенная в Украине и Польше в рамках участия в тендере и «страстное желание украинцев и поляков пригласить к себе Евро-2012», получит поддержку у членов Исполнительного комитета и президента УЕФА.

За выдающийся личный вклад в поддержку футбола в Украине, развитие европейского футбольного движения В.ЮЩЕНКО наградил президента УЕФА Леннарта ЮХАНССОНА орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

На встрече присутствовали первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК, руководитель Службы по вопросам сохранения национального достояния Секретариата Президента Украины Игорь ЛИХОВЫЙ, президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС, представители Союза европейских футбольных ассоциаций.