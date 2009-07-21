Представители УЕФА проверили место жеребьевки матчей Евро-2012

Представители УЕФА 20-21 июля осмотрели в Варшаве место будущего проведения жеребьевки матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года, который совместно организуют Польша и Украина.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, которая координирует подготовку к чемпионату польской стороны, представители УЕФА также встретились с представителями власти Варшавы и новосозданной компании Euro 2012 Polska.

Жеребьевка, в которой примет участие президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, состоится в Конгрессовом зале Дворца культуры и науки польской столицы 7 февраля 2010 года в 12 часов дня.

Как сообщал УНИАН, ранее наиболее вероятным местом проведения жеребьевки матчей Евро-2012 назывался Национальный театр в Варшаве. За право проведения жеребьевки боролся тоже Краков.

Непосредственным исполнителем процедуры жеребьевки может стать бывший Президент Польши Лех ВАЛЕНСА. Также среди кандидатов на проведение этой процедуры назывались новоизбранный глава Польской федерации Футбола (PZPN) Гжегож ЛЯТО и известный польский футболист и спортивный деятель Збигнев БОНЕК.

Справка УНИАН. УЕФА, которое избрало Украину и Польшу для проведения Евро-2012 в апреле 2007 года, решило, что церемония жеребьевки и матч открытия чемпионата состоятся в Варшаве, а церемония закрытия турнира - в Киеве.