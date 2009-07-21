Покер в России больше не считается видом спорта

Покер был внесен в спортивный реестр с нарушениями, пояснил «Ведомостям» нынешний министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. По его словам, решение должно быть зарегистрировано в Минюсте, чего сделано не было. Кроме того, решать, какой вид спорта вносить в реестр - это компетенция министерской комиссии, а не руководства Росспорта, заключил чиновник. В итоге из всероссийского реестра видов спорта исключены такие спортивные дисциплины как «семикарточный стад-покер», «омаха», «техасский холдем». Без вмешательства руководства страны в определении судьбы покера не обошлось. Издание цитирует недавнее заявление премьер-министра Владимира Путина о том, что «правительство наблюдает «попытки закамуфлировать игорный бизнес под различные внешние, не имеющие отношения к нему виды деятельности, например всякого рода клубы, игры в покер».

Покер не первый вид игр, регулирование которых решили изменить после создания особых зон для казино. На прошлой неделе депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к тотализаторам и букмекерским конторам.

Эхо Москвы