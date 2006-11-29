ФИФА назвала тройку претендентов на ”Бриллиантовый мяч”

Капитан сборной Италии, лучший футболист Европы 2006 года, защитник мадридского "Реала" Фабио Каннаваро, атакующий полузащитник сборной Бразилии и испанской "Барселоны", лучший футболист мира 2005 года Роналдиньо и бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан названы Международной федерацией футбола (ФИФА) претендентами на звание лучшего футболиста мира 2006 года.

Первоначально ФИФА назвала шорт-лист из 30 игроков, которые стали претендентами на звание лучшего футболиста мира, а затем определила тройку финалистов. Награждение победителя "Бриллиантовым мячом" состоится 18 декабря на гала-концерте, сообщает AFP.

Напомним, что Роналдиньо получал звание лучшего футболиста мира в 2004 и 2005 годах. В 2006 году он привел "Барселону" к званию чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов. Каннаваро и сборная Италии стали победителями ЧМ-2006, который завершился летом в Германии, а Зидан стал участником главного скандала мирового первенства, а после окончания чемпионата мира завершил карьеру.

Лента.ру