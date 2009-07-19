Донецкие альпинисты отправились на Тянь-Шань

Донецкие альпинисты, в число которых входят и работники угольных предприятий, отправились покорять один из безымянных пиков Тянь-Шаня высотой 5152 м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, вчера перед отъездом экспедиции начальник управления угольной промышленности облгосадминистрации Анатолий ВОВЧЕНКО пожелал альпинистам удачи и передал копию монумента «Слава шахтерскому труду», чем символически и дал отсчет старта экспедиции.

В пресс-службе отметили, что это восхождение второе за время существования проекта «Уголь Донбасса на вершинах мира». Так, 27 мая прошлого года донецкие альпинисты покорили наивысшую точку планеты – вершину Эверест, подняв на нее уголь, добытый на шахтах Донбасса на глубине более 1300 м.

Особенность нынешней экспедиции в том, что альпинисты не только планируют первое восхождение на один из безымянных пиков Тянь-Шаня высотой 5152 м, но и на правах первенства намерены присвоить ему имя «Пик Шахтеров Украины». А в знак уважения и почета к горняцкой работе водрузить на нем копию скульптурного монумента «Слава шахтерскому труду», установленного на Шахтерской площади в Донецке. Кроме того, традиционно покорители поднимут на вершину кусочки угля, добытого собственными руками, и водрузят там флаги Украины, Донецкий области и шахтерскую символику.

Для воплощения такой грандиозной идеи участников экспедиции отбирали с особой тщательностью. Тем более что большинство из них не профессиональные альпинисты, а работники угледобывающей промышленности. Заключительный этап отбора, проходивший в самом суровом уголке Кавказа – районе Безенги, длился около трех недель.

В ходе отбора был сформирован основной состав экспедиции на Тянь-Шань. Четверо из восьми спортсменов, вошедших в основной состав, работают на угольных предприятиях Донбасса. Руководителем экспедиции стал президент Донецкой областной федерации альпинизма, мастер спорта международного класса Сергей КОВАЛЕВ. В состав штурмовой группы экспедиции также вошли: бригадир проходчиков шахты «Белецкая» Виталий КУТНИЙ, электрослесарь шахтоуправления «Донбасс» Владимир САМОФАЛОВ, горный мастер ВТБ шахты им. В. М. Бажанова Василий МИХАЙЛЮК, заведующий лабораторией Института горной механики им. М. М. Федорова Сергей ЕВСЮКОВ и др.

Вернуться покорители вершины планируют к празднованию профессионального дня работников угольной отрасли – Дня шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа – УНИАН), заключили в пресс-службе.