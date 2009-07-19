Украинцы завоевали четыре награды в соревнованиях по сумо

На VІІІ Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, которые 16 июля начались в городе Гаосюн на острове Тайвань, украинские спортсмены завоевали уже четыре награды в соревнованиях по сумо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, наши спортсмены завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали.

Золотую награду получила украинская спортсменка Алина БОЙКОВА, которая боролась в категории 65 кг

Серебряными призерами соревнований стали Марина ПРИЩЕПА (весовая категория 80 кг) и Ольга ДАВИДКО (весовая категория более 80 кг).

Бронзовую медаль получил Константин ЕРМАКОВ (весовая категория 115 кг).

VIII Всемирные игры по неолимпийским видам спорта продлятся до 26 июля.

В состав украинской сборной вошли 89 спортсменов, 44 тренера и представителя штаба.

Украинские атлеты будут соревноваться в 14 видах спорта, в частности, пауэрлифтинге, бодибилдинге, скалолазании, подводном спорте, джиу-джитсу, спортивной акробатике, художественной гимнастике, прыжках на батуте, прыжках на акробатической дорожке, сумо, перетягивании каната, воднолыжном спорте, танцевальном спорте и пляжном гандболе.