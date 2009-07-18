Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

Обладатель Кубка страны проигрывает

Завершились сегодняшние матчи 1-го тура Чемпионата Украины по футболу. Ворскла- Карпаты 1:2 (Милошевич 49 автогол - Кузнецов 18, Чеснаков 31 автогол) Заря - Арсенал 0:0 Динамо - Черноморец 5:0 (Кравченко 3, Милевский 16 пен., Гусев 40, Ярмоленко 54, Корреа 79) Шахтер - Кривбасс 3:0 (Жадсон 18, 47, Агахова 33). Напомним, что вчера сыграли Ильичевец - Закарпатье 1:0 (Тищенко 73). Завтра тур завершится играми: Оболонь - Металлист, Таврия - Металлург З, Металлург Д - Днепр.

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