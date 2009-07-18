Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:48, 18 июля 2009Спорт
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Обладатель Кубка страны проигрывает
Завершились сегодняшние матчи 1-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Ворскла- Карпаты 1:2 (Милошевич 49 автогол - Кузнецов 18, Чеснаков 31 автогол)
Заря - Арсенал 0:0
Динамо - Черноморец 5:0 (Кравченко 3, Милевский 16 пен., Гусев 40, Ярмоленко 54, Корреа 79)
Шахтер - Кривбасс 3:0 (Жадсон 18, 47, Агахова 33).
Напомним, что вчера сыграли Ильичевец - Закарпатье 1:0 (Тищенко 73).
Завтра тур завершится играми: Оболонь - Металлист, Таврия - Металлург З, Металлург Д - Днепр.
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