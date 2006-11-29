В программу Олимпиады-2010 включен новый вид спорта - ски-кросс (фото)

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение в программу зимней Олимпиады-2010 в Ванкувере ски-кросса (разновидность горнолыжного спорта наподобие фристайла). Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании исполкома МОК в Кувейте, о чем журналистам сообщила вице-президент МОК Гунилла ЛИНДБЕРГ.

В то же время МОК отклонил предложение включить в программу Игр-2010 женские соревнования по прыжкам с трамплина, смешанную эстафету в биатлоне, командные соревнования в бобслее, скелетоне и санном спорте. В то же время представители МОК уточнили, что женские прыжки с трамплина в будущем могут появиться в списке олимпийских видов спорта.