"Черкаські Мавпи" заявили о выходе из Украинской басктебольной лиги

Баскетбольный клуб "Черкаські Мавпи" заявил о своем выходе из состава Украинской баскетбольной лиги и вхождении в Ассоциацию профессиональных баскетбольных клубов "Суперлига".

Об этом идет речь в заявлении, размещенном на официальном сайте БК "Черкаські Мавпи".

Как объясняют в клубе, Украинская баскетбольная лига не выполнила полностью рекламное соглашение с клубом сезона 2008-2009 гг., не оплатив все средства по этому соглашению.

Кроме того, руководство клуба взволновано ситуацией, которая сложилась вокруг подготовки ко ІІ Чемпионату УБЛ сезона 2009/2010, и обвинило лигу в том, что чемпионат следующего сезона хотят провести без "Черкаських Мавп" и «Грифонов» (Симферополь). «Подтверждением этого является отсутствие предложений "Черкаським Мавпам" и «Грифонам» относительно участия в следующем чемпионате», - сказано в заявлении.

В БК "Черкаські Мавпи" отмечают, что отныне клуб считает себя свободным от всех обязательств перед УБЛ и вступает в Ассоциацию профессиональных баскетбольных клубов «Суперлига».

В то же время, как сообщает официальный сайт УБЛ, 16 июля решением внеочередного совета УБЛ команды "Черкаські Мавпи" и "Грифоны" были исключены из рядов лиги.

Как сказано в сообщении, “решение об исключении команд из УБЛ стало следствием нарушения командами устава Лиги – а именно представление черкасским и симферопольским клубами заявок на участие в чемпионате под эгидой ФБУ”.

На том же совещании совет лиги принял решение считать неудовлетворительной работу Михаила БРОДСКОГО на посту президента УБЛ. Советом директоров создана рабочая группа во главе с Олегом БЫЧКОВЫМ, которая должна заняться изучением его деятельности на должности президента лиги, сообщают в УБЛ.

В этот же день на специальном заседании руководители украинских баскетбольных клубов приняли решение, что в сезоне 2009-2010 будет проведен единственный чемпионат Украины по баскетболу «Суперлига».

Как сообщает официальный сайт «Суперлиги», согласно этому решению, в «Суперлиге» 2009-2010 примут участие 16 клубов. В перечень этих клубов пока не входят "Черкаські Мавпи" и «Грифоны».

Справка УНИАН. Год назад группа команд, которые были не удовлетворены работой и некоторыми решениями президента Федерации баскетбола Украины Александра ВОЛКОВА, решила выйти из состава этой организации и создать Украинскую баскетбольную лигу (УБЛ) и проводить свой, альтернативный чемпионат. Президентом УБЛ стал бывший владелец столичного клуба "Киев-Баскет" и нынешний хозяин "Черкаські Мавпи" М.БРОДСКИЙ, который после назначения сделал несколько острых заявлений в адрес А.ВОЛКОВА, обвинив его в коррупции.

Во новосозданную Украинскую баскетбольную лигу вошли десять клубов.

“Суперлигу” в прошлом сезоне представляли восемь клубов.