«Металлист» и «Металлург» (д) узнали соперников в Лиге Европы

Харьковский «Металлист» и донецкий «Металлург» узнали своих возможных соперников в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

По результатам жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), харьковчане сыграют с победителем пары Дифферанж (Люксембург) - Риека (Хорватия), которые сыграют 23 июля.

Донецкая команда, в случае положительного результата противостояния с белорусским МТЗ-РИПО 23 июля, сразится со словенским Интерблоком (Любляна).

Первые матчи состоятся 30-го июля, ответные - 6-го августа.

Победители пар третьего отборочного раунда Лиги Европы проходят в раунд плей-офф, где к ним присоединятся еще 26 команд, а также 15 неудачников квалификации Лиги Чемпионов.