Определился соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов

14:03, 17 июля 2009
Спорт
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Результаты жеребьевки

Соперником донецкого «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА будет румынский клуб «Тимишоара».

Таковы результаты жеребьевки, прошедшей сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон, сообщили в пресс-службе «Шахтера».

Первый поединок из двухматчевого противостояния обладатели Кубка УЕФА проведут 28 или 29 июля в Донецке, а ответный – 4 или 5 августа в Румынии.

 

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