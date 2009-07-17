Определился соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов

Соперником донецкого «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА будет румынский клуб «Тимишоара».

Таковы результаты жеребьевки, прошедшей сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон, сообщили в пресс-службе «Шахтера».

Первый поединок из двухматчевого противостояния обладатели Кубка УЕФА проведут 28 или 29 июля в Донецке, а ответный – 4 или 5 августа в Румынии.