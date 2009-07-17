«Шахтер» заключил контракт с новым-старым форвардом

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) заключил трехлетний контракт с нигерийским форвардом Джулиусом АГАХОВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, согласно подписанному соглашению, Д.АГАХОВА переходит в «Шахтер» на правах свободного агента до 30 июня 2012 года.

В пресс-службе напомнили, что Д.АГАХОВА уже выступал за «Шахтер» - с 2000 по 2006 год. В 2007 году форвард перешел в английский клуб «Уиган», а затем в турецкий клуб «Кайсериспор». После получения статуса свободного агента летом 2009 года Д.АГАХОВА принял решение вернуться в «Шахтер».