Форвард киевского "Динамо" продолжит карьеру на Кавказе

Форвард киевского "Динамо" бразильский футболист Диого Ринкон продолжит карьеру в "Спартаке" из Нальчика, сообщает "Спорт-Экспресс".

Последние полгода 29-летний Ринкон, трижды становившийся чемпионом Украины, провел на родине, выступая на правах аренды за "Коринтианс".

По сведениям газеты, летом киевляне достигли договоренности с агентами нападающего о разрыве договора. Бразилец получил статус свободного агента и именно в этом качестве подпишет контракт с командой Юрия Красножана. Руководство "Спартака" уже достигло договоренности об условиях личного контракта форварда.

Через 10 дней транзитом через Франкфурт и Москву Ринкон прилетит в Минеральные Воды. Затем бывший киевлянин пройдет медосмотр, а 1 августа будет внесен в заявку клуба из Кабардино-Балкарии.

РИА "Новости"