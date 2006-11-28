Абрамович предложил Шевченко возглавить ”Челси”

Форвард "Челси" Андрей Шевченко, игрой которого в последнее время недоволен главный тренер команды Жозе Моуринью, получил предложение стать президентом лондонского клуба. Владелец команды Роман Абрамович сообщил футболисту о своем желании сделать его главным человеком в структуре управления "Челси", когда игрок завершит спортивную карьеру.

Как сообщает итальянский телеканал ControCampo, недавно у Шевченко состоялся разговор с Абрамовичем, в ходе которого российский бизнесмен сделал свое предложение. Отметим, что футболиста и владельца клуба связывают давние отношения: Абрамович пытался организовать переход Шевченко из "Милана" в "Челси" в течение нескольких лет, и в мае 2006 года сделка состоялась.

Новость о предложении Абрамовича появилась на фоне недовольства игрой Шевченко главным тренером команды Жозе Моуринью. Ранее 28 ноября европейские СМИ сообщали, что португальский специалист считает нужным усилить атакующую линию "Челси" и приобрести зимой форварда сборной Испании Давида Вилью.

Лента.ру