Луческу перенес инфаркт

Главный тренер ФК «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ в настоящее время проходит курс лечения в клинике г. Донецка после перенесенного в Швейцарии инфаркта. Об этом сегодня рассказал журналистам генеральный директор «Шахтера» Сергей ПАЛКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, то, что М.ЛУЧЕСКУ в Швейцарии перенес инфаркт «на ногах», стало известно только в Донецке. Почувствовав недомогание в последние дни сбора, М.ЛУЧЕСКУ проконсультировался с врачами. Они попросил тренера ограничить участие в тренировках. Однако М.ЛУЧЕСКУ отказался, не пропустил ни одной тренировки и даже подписал врачам бумагу, что не имеет к ним претензий.

«Доктор предложил ему подписать бумагу, что претензий к нему М.ЛУЧЕСКУ не имеет. Он подписал бумагу со словами: «Я возвращаюсь на тренировку», - рассказал С.ПАЛКИН.

Он отметил, что в клубе расценивают такой поступок как проявление «мужества, граничащего с самопожертвованием – для команды, для клуба, для болельщиков».

«Это говорит о том, что душой и телом М.ЛУЧЕСКУ всегда переживал за клуб, команду, ситуацию. Огромное ему спасибо за это», - сказал гендиректор ФК "Шахтер".

Он дополнил, что клуб предлагал М.ЛУЧЕСКУ обследоваться в Швейцарии, но тренер отказался и «предпочел пройти курс лечения в Донецке».

С.ПАЛКИН акцентировал, что по возвращению в Донецк «мы сразу попросили его пройти обследование, пригласили лучших докторов Украины во главе с Татьяной БАХТЕЕВОЙ» (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам охраны здоровья - УНИАН), которые рекомендовали М.ЛУЧЕСКУ пройти курс лечения в течение двух недель.

«Доктора попросили его не трогать две недели. Мы к этому относимся серьезно, поэтому на матч открытия чемпионата 18 июля в Донецке с «Кривбассом» М.ЛУЧЕСКУ не приедет», - сообщил С.ПАЛКИН.

Он также отметил, что «хотелось бы поблагодарить докторов за то, что они сделали все возможное и дали нам гарантии, что через две недели Мистер вернется в строй».

С.ПАЛКИН заверил, что сейчас М.ЛУЧЕСКУ чувствует себя нормально - "я разговаривал с ними позавчера, и вчера».

«Я когда вчера был у него в больнице, он меня заверял, что готов идти тренировать команду, недоумевал, почему врачи его удерживают. Его желание понятно: начало сезона, серьезные задачи поставлены перед командой, он переживает за свое дело», - заключил гендиректор «Шахтера».