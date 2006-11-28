Тренер ”Челси” нашел замену Шевченко

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью разочаровался в новичке команды Андрее Шевченко, который не показывает ожидаемой результативности. После воскресного матча против "Манчестер Юнайтед" (1:1), где украинец снова не смог себя проявить, Моуринью решил усилить атаку команды форвардом сборной Испании Давидом Вильей.

По информации английского издания The Sun, наставник "Челси" рассматривал матч с "МЮ" как последний шанс для Шевченко, однако капитан сборной Украины действовал неудачно и был заменен на 75-й минуте. В середине прошлой недели форвард не попал в основной состав на матч Лиги чемпионов с "Вердером" (0:1), а выйдя на замену, игру не обострил.

Как сообщает Eurosport, во время зимнего периода дозаявок (с 1 января 2007 года) Жозе Моуринью намерен усилить атаку команды и приобрести нападающего сборной Испании и "Валенсии" Давида Вилью. Ориентировочная цена футболиста - 20 миллионов фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Андрей Шевченко перешел в "Челси" из "Милана", подписав контракт в конце мая этого года. В официальных матчах за лондонский клуб украинец забил четыре гола: один в финале Суперкубка Англии, один в Кубке лиги и два - в чемпионате страны.

Лента.ру