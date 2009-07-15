Рейтинг футболистов Украины в сезоне 2008/2009
Версия football.ua и журнала Футбол
|Артем Милевский
Журнал Футбол и сайт football.ua при поддержке ТМ Оболонь провели третий ежегодный конкурс по определению лучшего игрока чемпионата Украины.
По результатам голосования "Лучшим футболистом Украины сезона-08/09 по версии журнала “Футбол” и сайта football.ua" стал нападающий киевского Динамо Артем Милевский.
Интернет-голосование на сайте football.ua:
1. Артем Милевский (Динамо) - 4886
2. Дарио Срна (Шахтер) - 4514
3. Александр Алиев (Динамо) - 1320
4. Жажа Коэльо (Металлист) - 1016
5. Огнен Вукоевич (Динамо) - 564
6. Жадсон (Шахтер) - 553
7. Александр Ковпак (Таврия) - 379
8. Папа Гуйе (Металлист) - 331
9. Максим Калиниченко (Днепр) - 239
10. Алексей Годин (Металлург З) - 203
11. Парит Джихани (Заря) - 153
12. Дмитрий Чигринский (Шахтер) - 144
13. Сергей Кузнецов (Карпаты) - 102
14. Эдмар (Металлист) - 90
15. Фернандиньо (Шахтер) - 82
16. Йован Маркоски (Ворскла) - 78
17. Илсиньо (Шахтер) - 31
18. Бадр Эль-Каддури (Динамо) - 30
19. Григорий Ярмаш (Ворскла) - 26
20. Милан Обрадович (Металлист) - 25
21. Томаш Хюбшманн (Шахтер) - 20
22. Роман Еременко (Динамо) - 22
23. Денис Кулаков (Ворскла) - 18
24. Валентин Слюсар (Металлист) - 17
25. Сергей Валяев (Металлист) - 16
26. Бетао (Динамо) - 17
27. Вячеслав Чечер (Металлург Д) - 7
27. Ахмед Даллку (Ворскла) - 7
29. Рикарду Фернандеш (Металлург Д) - 6
30. Олег Красноперов (Ворскла) - 5
31. Владимир Дишленкович (Металлург Д) - 2
Письма в редакцию журнала Футбол:
Артем Милевский (Динамо) - 254
Дарио Срна (Шахтер) - 192
Голоса за других игроков не сыграли существенной роли в определении победителя.
Итого:
Артем Милевский - 5140
Дарио Срна - 4706