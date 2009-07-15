Рейтинг футболистов Украины в сезоне 2008/2009

Подведены итоги голосования посетителей сайта football.ua и читателей журнала Футбол.

Журнал Футбол и сайт football.ua при поддержке ТМ Оболонь провели третий ежегодный конкурс по определению лучшего игрока чемпионата Украины.

По результатам голосования "Лучшим футболистом Украины сезона-08/09 по версии журнала “Футбол” и сайта football.ua" стал нападающий киевского Динамо Артем Милевский.

Интернет-голосование на сайте football.ua:

1. Артем Милевский (Динамо) - 4886

2. Дарио Срна (Шахтер) - 4514

3. Александр Алиев (Динамо) - 1320

4. Жажа Коэльо (Металлист) - 1016

5. Огнен Вукоевич (Динамо) - 564

6. Жадсон (Шахтер) - 553

7. Александр Ковпак (Таврия) - 379

8. Папа Гуйе (Металлист) - 331

9. Максим Калиниченко (Днепр) - 239

10. Алексей Годин (Металлург З) - 203

11. Парит Джихани (Заря) - 153

12. Дмитрий Чигринский (Шахтер) - 144

13. Сергей Кузнецов (Карпаты) - 102

14. Эдмар (Металлист) - 90

15. Фернандиньо (Шахтер) - 82

16. Йован Маркоски (Ворскла) - 78

17. Илсиньо (Шахтер) - 31

18. Бадр Эль-Каддури (Динамо) - 30

19. Григорий Ярмаш (Ворскла) - 26

20. Милан Обрадович (Металлист) - 25

21. Томаш Хюбшманн (Шахтер) - 20

22. Роман Еременко (Динамо) - 22

23. Денис Кулаков (Ворскла) - 18

24. Валентин Слюсар (Металлист) - 17

25. Сергей Валяев (Металлист) - 16

26. Бетао (Динамо) - 17

27. Вячеслав Чечер (Металлург Д) - 7

27. Ахмед Даллку (Ворскла) - 7

29. Рикарду Фернандеш (Металлург Д) - 6

30. Олег Красноперов (Ворскла) - 5

31. Владимир Дишленкович (Металлург Д) - 2

Письма в редакцию журнала Футбол:

Артем Милевский (Динамо) - 254

Дарио Срна (Шахтер) - 192

Голоса за других игроков не сыграли существенной роли в определении победителя.

Итого:

Артем Милевский - 5140

Дарио Срна - 4706