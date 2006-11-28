”Шахтер” дышит в затылок ”Динамо”

В понедельник, 27 ноября, матчем "Кривбасс" - "Шахтер" завершился 16-й тур чемпионата Украины по футболу.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Шахтер" (Донецк) - 0:1 (0:0)

Гол: Воробей (80)

"Кривбасс", долгое время удерживавший приемлемый для него ничейный счет, пропустил уже под занавес игры.

На 80-й минуте был назначен штрафной удар. К мячу подошел Тимощук. Его сильный удар сквозь стенку (которая, почему-то, в очередной раз взмыла вверх, в то время, когда почти вся Украина знает о пристрастии Тимощука к низовым ударам) не достиг цели. Но на добивании был Воробей.

Его сильный удар в нижний угол ворот был неотразим. 1:0 - трудная победа "горняков".

Сам герой поединка так прокомментировал ключевой момент игры: "Толя Тимощук наносил удар по воротам, случился рикошет. Мяч отскочил ко мне. Я, недолго думая, без подготовки ударил с носка в дальний угол. И получилось".

После завершения 16 тура Чемпионата Украины тройка лидеров выглядит так: 1) "Динамо" (Киев) - 42 очка, 2) "Шахтер" (Донецк) - 38 и 3) "Металлист" (Харьков) - 29 очков.

Корреспондент