Алиев - в гипсе: выбыл до конца июля
13:13, 14 июля 2009Спорт
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Хавбеку поставили неутешительный диагноз
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев выбыл на три недели, которые он проведет в гипсе.
Об этом стало известно после того, как один из лидеров киевлян прошел медицинское обследование, пишет газета "Спорт-Экспресс в Украине".
Хавбеку поставили неутешительный диагноз - повреждение голеностопа.
Напомним, что Алиев получил травму в субботнем матче за Суперкубок Украины с полтавской "Ворсклой".
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