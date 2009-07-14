Алиев - в гипсе: выбыл до конца июля

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев выбыл на три недели, которые он проведет в гипсе.

Об этом стало известно после того, как один из лидеров киевлян прошел медицинское обследование, пишет газета "Спорт-Экспресс в Украине".

Хавбеку поставили неутешительный диагноз - повреждение голеностопа.

Напомним, что Алиев получил травму в субботнем матче за Суперкубок Украины с полтавской "Ворсклой".

Чемпион