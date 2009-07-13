Газзаеву не позавидуешь

Киевская эпопея Валерия Газзаева началась с победы в Суперкубке Украины. Однако об этом в интервью uefa.com новый тренер "Динамо" не сказал ни слова, зато поделился своими планами на ближайшие годы.

Несмотря на удачный пролог к сезону, в котором динамовцам предстоит защищать титул сильнейшего клуба страны, а также стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА, главному тренеру бело-синих не позавидуешь. "В моей карьере прежде не случалось такого, чтобы из строя вылетало сразу четыре центральных защитника: Тарас Михалик, Папе Диакате, Горан Саблич и Леандро Алмейда. Так что в соревновательный процесс мы входим с полностью перекроенной линией обороны", - рассказал 54-летний наставник киевлян, до переезда в Украину возглавлявший сборную России, владикавказскую "Аланию", московские "Динамо" и ЦСКА.

Впрочем, маститый специалист на судьбу не ропщет. "В Киеве игрокам не приходится объяснять, что такое взаимозаменяемость, они готовы действовать на разных позициях, - говорит Газзаев. - Так, например, номинальный опорный хавбек Роман Еременко прекрасно справляется с функциями правого защитника, а форвард Андрей Ярмоленко неплохо смотрится на левой бровке". Вот и сейчас, невзирая на большие кадровые потери (в лазарете "Динамо" оказались также основной кипер Станислав Богуш, левый защитник Андрей Несмачный и нападающий Артем Кравец), он - приверженец идей разумной универсализации в футболе - не склонен драматизировать ситуацию.

"Каким бы ни был состав "Динамо", в чемпионате и кубке страны от нас все равно будут ждать только побед, - продолжает специалист, в послужном списке которого значатся четыре российских титула и столько же кубковых вершин. - Мы это прекрасно понимаем, поэтому несмотря ни на что, намерены держать планку. Тем более, на подготовительном сборе в Австрии неплохо зарекомендовали себя 21-летний защитник Евгений Хачериди и 19-летний форвард Роман Зозуля. Они получат свой шанс". К слову, старт украинской премьер-лиги назначен уже на следующий уик-энд, и в первых двух турах подопечным Газзаева предстоит принимать дома середняков - "Черноморец" и "Таврию".

С внутренним календарем, надо признать, киевлянам немного повезло. До конца августа с претендентами на медали их пути не пересекаются, а новое свидание с донецким "Шахтером" назначено и вовсе на 21 ноября. "К счастью, до группового турнира Лиги чемпионов мы сможем работать в формате полноценного недельного цикла, - поясняет тренер. - После каждой игры у нас будет возможность хорошо восстановиться и как следует подготовиться к очередному поединку. Что, учитывая сложившиеся обстоятельства, действительно немного облегчает нашу задачу. Но главное - набирать ход, не теряя очков. Они поистине на вес золота".

Проводить по два матча в неделю для излучающего уверенность наставника также отнюдь не в диковинку. "На мой взгляд, это вполне приемлемый режим нагрузок. Именно в таком темпе последние годы я работал с ЦСКА, не сталкиваясь с какими-либо неразрешимыми проблемами, - вспоминает Валерий Газзаев, в 2005-м добывший для армейцев Кубок УЕФА. - Здесь важно грамотно строить тренировочный процесс, и в первую очередь уделять внимание восстановлению". Не секрет, что в групповом турнире приближающейся Лиги чемпионов киевляне ставят перед собой предельно четкую задачу-минимум - пройти в плей-офф, что им не удавалось с сезона-1998/99.

Еврокубковую кампанию-2008/09 "Динамо" завершило в полуфинале Кубка УЕФА, правда, под руководством другого россиянина. "За полтора года работы в Киеве Юрий Семин создал очень сильную команду, добившись с ней отменных результатов, но у каждого тренера свои взгляды на футбол. Игроков, пусть даже в одной и той же позиции, можно использовать по-разному", - считает Газзаев. Осваивая новую тактическую схему 4-3-3, он ставит перед футболистами более серьезные функциональные требования и укрепляет фланги. Бывалым болельщикам бело-синих этот "возврат к истокам" по душе - многие уверены, что агрессивная манера игры точнее отражает дух и стилевые традиции "Динамо".

С другой стороны, Газзаев явно не из тех, кто станет ограничивать себя какими-то жесткими рамками. "Мы стремимся к тому, чтобы у команды был широкий выбор коллективных действий. Ведь на поле по ходу игры постоянно происходят перестроения, и игроки должны очень быстро выбирать оптимальные решения, столь же безупречно исполняя их, - резюмирует он. - Допускаю, что по мере развития событий состав команды претерпит изменения - нам необходимо добавлять в креативе, но ведь и цель того стоит. "Динамо" всерьез задумываться о победе в Лиге чемпионов". Для покорения этой высоты тренер двукратных обладателей Кубка кубков отпускает себе три сезона. В минувшую субботу время пошло.