В Черкассах пройдет чемпионат Украины по пляжному волейболу

С 16 по 19 июля в Черкассах на Центральном пляже города «Ривьера» будет проходить чемпионат Украины по пляжному волейболу среди мужчин.

В Черкассы приедет 30 команд из различных регионов страны. Призовой фонд соревнований в размере 15 тыс. грн. обеспечивают спонсоры чемпионата - компания “Златогор” и Ассоциация пляжного волейбола Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Чемпионат Украины по пляжному волейболу проходит в Черкассах уже второй год подряд. Открытие соревнований июля в 15.00. Финальные матчи состоятся 19 июля в 10.00.